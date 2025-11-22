Advertising
Politica· 2 min citire
Alexandra Păcuraru, mesaj emoționat după gesturile de aroganță ale lui Ilie Bolojan: Românii nu vor mai înghiți mult austeritatea comandată de "Ilie Sărăcie" - VIDEO
Alexandra Păcuraru, mesaj emoționat după gesturile de aroganță ale lui Ilie Bolojan: Românii nu vor mai înghiți mult austeritatea comandată de "Ilie Sărăcie" - VIDEO
Alexandra Păcuraru a reacționat dur după ce a văzut, imaginile "de aroganță maximă” din partea lui Ilie Bolojan și a oamenilor din jurul său.
Citește și
- 08:11Trump se întâlnește cu Zelenski în Turcia, la summitul NATO, pentru a relansa negocierile de pace
- 07:57Zelenski avertizează asupra unui nou atac rusesc de amploare şi cere livrarea urgentă a rachetelor Patriot
- 07:26Ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, fac parte din delegaţia României la Summitul NATO
- 07:17Miron Mitrea, analiza momentului: „Bolojan nu vrea să plece de la Guvern. Șmecheria cu Mureșan este evidentă”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News