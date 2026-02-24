Realitatea de Ialomita - Știri de Ultimă Oră

Wimbledon 2026: Sorana Cîrstea părăsește competiția după un duel spectaculos cu Linda Noskova

Wimbledon 2026: Sorana Cîrstea părăsește competiția după un duel spectaculos cu Linda Noskova

Sport

Sorana Cîrstea și-a încheiat parcursul la ediția din acest an a turneului de la Wimbledon, după ce a fost învinsă în turul al treilea de jucătoarea din Cehia, Linda Noskova.

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Vladimir Putin l-a felicitat pe Donald Trump de Ziua Independenței SUA. Mesajul transmis de liderul rus

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Donald Trump spune că nu vrea să devină cel mai corpolent președinte din istoria SUA

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Sfidare marca Bolojan: Spitalul din Constanța, restricționat vizitatorilor pentru o vizită-surpriză a premierului demis

Sport

Apariție neașteptată a lui Cristi Chivu la Cupa Mondială. Românul a fost prezent la Argentina – Capul Verde

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Premierul interimar, mesaj de Ziua Independenței SUA: „Am încredere în viitorul relației dintre țările noastre”

Economie

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Sorana Cîrstea, optimistă înaintea duelului cu Linda Noskova de la Wimbledon
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Sorana Cîrstea, optimistă înaintea duelului cu Linda Noskova de la Wimbledon

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Summitul NATO vine cu un anunț major pentru Kiev. Ucraina ar urma să un primească sprijin militar record

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