Laura Gherasim (deputat AUR): „Cer Ministerului Sănătății situația reală a instalațiilor electrice din spitalele vasluiene. Vrem să știm dacă pacienții din Vaslui sunt în siguranță”

Deputatul AUR de Vaslui, doamna Laura Gherasim, a solicitat, oficial, Ministerului Sănătății situația completă a reviziilor instalațiilor electrice din spitalele din județul Vaslui, în urma unei serii de tragedii care, în ultimii ani, au transformat unități sanitare din toată țara în capcane pentru pacienți.

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