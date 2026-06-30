Vești bune pentru suporteri: băuturile cu până la 5,5% alcool, permise pe stadioane

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iun. 2026, 16:37

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care modifică regulile privind organizarea competițiilor sportive, introducând mai multe măsuri menite să crească siguranța spectatorilor și să îmbunătățească experiența acestora pe stadioane.

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