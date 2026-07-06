De ce Nicușor Dan nu l-a desemnat premier pe Sorin Grindeanu. Explicațiile liderului PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, că președintele Nicușor Dan nu a făcut o nominalizare pentru funcția de premier deoarece niciun partid nu a demonstrat existența unei majorități parlamentare.
Liderul social-democrat a spus că șeful statului ar urma să desemneze un premier doar în momentul în care există o susținere clară de 233 de voturi în Parlament. Grindeanu a respins și acuzațiile potrivit cărora PSD ar fi provocat criza politică pentru a reveni la guvernare.
Sorin Grindeanu explică de ce nu a fost nominalizat premier
Într-un interviu acordat postului Digi24, Sorin Grindeanu a fost întrebat cum vede faptul că președintele Nicușor Dan nu l-a nominalizat pentru funcția de premier. Liderul PSD a spus că explicația ține de lipsa unei majorități parlamentare clare, nu de un refuz legat de numele său sau de numele unui alt social-democrat.
„Președintele a explicat de ce nu pronunță un nume, fie Sorin Grindeanu, fie altul (…), pentru că nimeni n-a ajuns să arate că există o majoritate de 233 de voturi. A spus președintele că face o nominalizare atunci când există această majoritate”, a afirmat Grindeanu într-un interviu acordat pentru un post TV.
Potrivit acestuia, discuția despre desemnarea unui premier trebuie legată de existența voturilor necesare pentru învestirea unui nou Guvern. În lipsa acestei majorități, președintele nu ar fi făcut încă o nominalizare, indiferent dacă numele propus ar fi fost al unui social-democrat sau al altui reprezentant politic.
PSD respinge acuzațiile privind criza politică
Sorin Grindeanu a respins criticile potrivit cărora PSD ar fi provocat criza politică pentru a reveni la guvernare. Liderul social-democrat a amintit că partidul anunțase încă de la sfârșitul anului trecut că va analiza participarea la guvernare și că această evaluare urma să fie încheiată odată cu adoptarea bugetului.
„Să o luăm cu începutul. Partidul Social-Democrat a anunțat încă de la începutul lunii decembrie (2025 – n.r.) că intrăm într-o perioadă de analiză a participării noastre la guvernare și că vom termina acea analiză odată cu bugetul. Atunci când a venit bugetul, vă aduc aminte că noi fiind în această perioadă de evaluare – și e dreptul nostru să facem acest lucru, toată lumea știind că facem această evaluare a guvernării – la buget a fost acea încrâncenare legată de pachetul de solidaritate, pe care doar printr-o acțiune de blocare, dusă la extrem în Parlament, am reușit să impunem acel pachet de solidaritate”, a explicat Grindeanu.
Liderul PSD a susținut astfel că retragerea de la guvernare nu a fost o decizie apărută brusc, ci rezultatul unui proces anunțat anterior. În opinia sa, partidul a avut dreptul să își evalueze participarea la guvernare și să decidă dacă mai poate continua în aceeași formulă politică.
Grindeanu spune că ieșirea de la guvernare a fost transparentă
Președintele PSD a afirmat că ieșirea partidului de la guvernare a fost decisă în urma unui proces transparent. Potrivit acestuia, decizia a fost validată printr-un vot intern, iar aproximativ 98% dintre participanți au considerat că PSD nu mai poate continua în aceeași formulă guvernamentală.
Grindeanu a spus că toate etapele au fost făcute la vedere și că la baza deciziei a stat concluzia că România merge într-o direcție greșită. Liderul social-democrat a încercat astfel să respingă ideea că PSD ar fi urmărit o mișcare politică ascunsă sau o schimbare de majoritate pregătită în culise.
PSD spune că nu va face majoritate cu AUR
Sorin Grindeanu a reiterat că PSD nu urmărește formarea unei alte majorități parlamentare împreună cu AUR. Liderul social-democrat a făcut această precizare în contextul moțiunii de cenzură prin care Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis.
„Noi nu vrem să mergem într-o altă majoritate, nu ne împingeți într-o majoritate cu AUR, fiindcă nu facem acest lucru. Rămânem în opoziție, nu e niciun fel de problemă”, a declarat acesta.
Prin această declarație, Grindeanu a încercat să delimiteze PSD de varianta unei colaborări cu AUR pentru formarea unei noi majorități. Liderul social-democrat a insistat că partidul poate rămâne în opoziție și că nu există o problemă în această variantă.
PSD ar intra la guvernare dacă are susținere în Parlament
Sorin Grindeanu a mai spus că PSD este dispus să își asume din nou guvernarea, dar numai dacă va exista susținerea necesară în Parlament. În lipsa unei majorități clare, liderul social-democrat susține că partidul rămâne în opoziție.
„PSD-ul își asumă guvernarea, votați-ne și intrăm în această acțiune, în acest proces”, a conchis Grindeanu.
Declarațiile liderului PSD vin în contextul în care președintele Nicușor Dan nu a făcut încă o nominalizare pentru funcția de premier. Potrivit explicațiilor oferite de Grindeanu, motivul principal rămâne lipsa unei majorități parlamentare de 233 de voturi, necesară pentru învestirea unui nou Guvern.