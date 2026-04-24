Daniel Pancu, despre problema fotbalului românesc: „Cel mai mult suferim la cei care-i antrenează”
FOTO: Arhivă
Adevărata problemă a fotbalului românesc este calitatea antrenorilor de la copii şi juniori, crede Daniel Pancu, care consideră un obiectiv fantezist câştigarea grupei de Liga Naţiunilor. România e în aceeaşi grupă cu Suedia, Polonia şi Bosnia.
”Mi se pare puţin exagerat obiectivul acesta de câştigare a unei grupe de Liga Naţiunilor. Dacă eram eu selecţioner, aş fi fost mai moderat puţin. E o grupă foarte, foarte grea. Noi, în momentul de faţă, suntem undeva în urna asta a doua a Europei. Hagi e omul potrivit. Sunt sigur că, pe viitor, va promova tineri de mare perspectivă la Naţională şi vom merge la Euro.
Puteţi spune oricui doriţi că în România nu mai vine nimic din urmă, dar nu lui Gică Hagi. Se întâmplă nişte lucruri ca şi cu autostrăzile din România, ca în societate în ansamblul ei. La fotbal lumea vorbeşte de copii şi juniori, investiţii, infrastructură, academii, exact cum vorbim de autostrăzi de 30 de ani.
Acum mai sunt nişte cursuri pentru antrenori, programe de instruire derulate de FRF. Ce fac ei acuma trebuia făcut de 30 de ani, ca şi cu autostrăzile. Adică instruirea antrenorilor, nu a copiilor.
Copii talentaţi am avut, avem şi vom avea întotdeauna în România. Un milion la sută. Ca selecţioner am participat la vreo trei cupe Timbark. Am văzut nişte copii de la sate, de la comune, de 11-12 ani, fantastic de talentaţi, plini de viaţă. Şi fizic stăteau bine.
După care m-am întrebat şi eu: ce se întâmplă cu ei? Unde dispar? Vorbeam de societate şi oamenii care-i pregătesc pentru viitor. Talente vin din urmă, avem talente, avem genă, că nu s-a modificat gena românului la fotbal. Cel mai mult suferim la cei care-i antrenează, mai mult decât suferim la infrastructură”, a încheiat Daniel Pancu.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News