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Dani Mocanu, văzut pe malul lacului Garda înainte să fie arestat

Dani Mocanu, văzut pe malul lacului Garda înainte să fie arestat

Dani Mocanu, văzut pe malul lacului Garda înainte să fie arestat

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 13 nov. 2025, 15:37

Dani Mocanu, văzut pe malul lacului Garda înainte să fie arestat

Cântărețul de manele Dani Mocanu, cunoscut pentru aparițiile sale controversate și milioanele de vizualizări online, a fost arestat în Italia, după ce era căutat de autoritățile române pentru tentativă de omor.

Dani Mocanu, văzut pe malul lacului Garda înainte să fie arestat

Potrivit publicației BresciaToday, artistul a fost reperat pentru prima dată în zona Desenzano del Garda, unde se afla relaxat pe malul lacului. Ulterior, polițiștii italieni l-au găsit și l-au reținut împreună cu fratele său, Ionuț Nando Mocanu, în localitatea Casola, provincia Napoli.

Cei doi, în vârstă de 35 și 33 de ani, erau urmăriți internațional în baza unui mandat european de arestare, emis după ce în România au fost condamnați definitiv la pedepse de 4, respectiv 7 ani de închisoare.

Faptele pentru care au fost condamnați s-au petrecut în august 2022, la o benzinărie din Podul Viilor, unde ar fi atacat un bărbat în urma unui conflict mai vechi.

Publicațiile italiene mai notează că Dani Mocanu este vizat și în alte anchete privind evaziunea fiscală, iar în trecut a mai fost cercetat pentru proxenetism, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

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