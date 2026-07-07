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România, țara tuturor posibilităților. Fântână arteziană folosită pe post de mașină de spălat

Fântână arteziană

Fântână arteziană

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 7 iul. 2026, 08:22

Imagini halucinante în Constanța! O fântână arteziană a fost transformată în... mașină de spălat și baie publică. Două femei au fost surprinse spălând haine, inclusiv lenjerie intimă, chiar în apa fântânii, în timp ce doi copii se bălăceau lângă ele.

Rufe spălate într-o fântână arteziană

Scenele au avut loc în plină zi, într-una dintre cele mai circulate zone ale orașului.

Deși trecătorii s-au oprit și au privit surprinși, nimeni nu a intervenit, chiar dacă scăldatul în fântânile arteziene este interzis.

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