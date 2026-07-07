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Fost polițist, dependent de păcănele, arestat după ce ar fi organizat controale rutiere false
FOTO: Arhivă
Un fost agent de poliție din Arad, în vârstă de 41 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că s-a dat drept polițist rutier și a cerut bani de la doi șoferi.
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