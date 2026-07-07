Doi muncitori străini, răniți pe șantierul autostrăzii A1. Bucăți de rocă s-au desprins din tavanul unui tunel la Boița

Doi muncitori au fost răniți în urma unui accident de muncă produs pe un șantier al autostrăzii A1, în zona localității Boița. Cei doi, cetățeni străini în vârstă de 21 și 50 de ani, lucrau în tunel în momentul în care au fost surprinși de desprinderea unor bucăți de rocă și de material din tavan.
Victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, iar polițiștii fac verificări pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul. Cei doi muncitori răniți în accidentul produs pe un șantier al autostrăzii A1, în zona localității Boița, sunt cetățeni străini. Potrivit IPJ Sibiu, aceștia au 21 și 50 de ani și efectuau lucrări în tunelul șantierului în momentul în care au fost surprinși de desprinderea unor bucăți de rocă și de material din tavan.
În urma incidentului, cei doi au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele și condițiile în care s-a produs evenimentul.
Muncitorii lucrau în tunelul unui șantier al autostrăzii A1
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tălmaciu s-au deplasat la fața locului, iar primele verificări au arătat că accidentul s-a produs în timp ce cei doi muncitori efectuau lucrări în tunel. Bucăți de rocă și material desprinse din tavanul tunelului au căzut peste aceștia.
„La fața locului s-au deplasat de îndată polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tălmaciu, iar din primele verificări efectuate a rezultat că doi cetățeni străini, în vârstă de 21 și 50 de ani, în timp ce efectuau lucrări în tunelul unui șantier al autostrăzii A1 de pe raza localității Boița, ar fi fost surprinși de desprinderea unor bucăți de rocă și de material din tavanul tunelului, care au căzut peste aceștia”, a precizat Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.
În urma accidentului, cei doi muncitori au fost răniți și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul de pe șantier, potrivit presei locale.