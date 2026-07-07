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Alertă extremă în Tulcea, risc de cădere a unor obiecte din spațiul aerian
FOTO: Arhivă
Locuitorii județului Tulcea au primit în această dimineață un nou mesaj RO‑Alert de tip „Alertă Extremă”, prin care sunt avertizați privind riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Mesajul a fost transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
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