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Furtuna Johannes lovește Scandinavia: trei morți și zeci de mii de gospodării fără electricitate
Furtuna Johannes lovește Scandinavia: trei morți și zeci de mii de gospodării fără electricitate
Trei morți și zeci de mii de gospodării fără electricitate
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