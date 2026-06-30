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Român arestat în Germania, acuzat că pregătea o organizație teroristă de extremă dreapta
FOTO: Arhivă
Un cetățean român, identificat drept Nichita P., a fost arestat în Germania, fiind acuzat că a încercat să fondeze o organizație teroristă de extremă dreapta.
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