Social· 1 min citire

Continuă situația dramatică din Ceuta

Mii de migranți marocani la Ceuta

Mii de migranți marocani la Ceuta

Scris deStoica Marian
Publicat3 aug. 2026, 09:30
Sursărealitatea.net

Cel puţin 72 de persoane şi-au pierdut viaţa încercând să ajungă în Ceuta, una dintre cele două enclave africane ale Spaniei, potrivit unui nou bilanţ al autorităţilor de la Madrid.

Marocul a făcut, la rândul său, un prim bilanţ, de 11 morţi, în timp ce un ONG marocan estimează că aproape 130 de persoane au murit şi alte câteva zeci sunt dispărute, transmite France Presse.

Victimele au murit fie înecate, încercând să ajungă înot în Ceuta, fie zdrobite în busculada care s-a format la graniţa terestră dintre Ceuta şi Maroc. Între 50 000 şi 60 000 de migranţi au intrat în Ceuta, pe mare şi pe uscat, în urma unui adevărat asalt care a început joi dimineaţa. Migranţii par să se fi mobilizat cu ajutorul reţelelor de socializare, pe care au fost create mai multe grupuri speciale unde au fost coordonaţi. Între timp, aproape toţi migranţii au revenit în Maroc.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

tragedieCeutaSpaniamarocmigranti

Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe