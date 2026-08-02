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Accident cu patru mașini pe Autostrada Soarelui. Au fost rănite trei persoane, iar traficul se desfășoară cu dificultate
FOTO: Arhivă
Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs duminică pe Autostrada A2 București–Constanța, pe sensul de mers către Capitală, în zona localității Fetești, județul Ialomița. Trei persoane au fost rănite și transportate la spital, iar traficul se desfășoară cu dificultate.
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