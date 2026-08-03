Economie· 1 min citire

România, la un pas de blackout, tot mai dependentă de importuri. Semnal de alarmă tras de un expert în energie

Scris deStoica Marian
Publicat3 aug. 2026, 07:51
Sursărealitatea.net

Pericol fără precedent de blackout în România, în condițile în care țara noastră a ajuns să depindă de statele vecine, care nu au destulă energie nici ele. Expertul în Energie Dian Popescu a declarat în exclusivitate la emisiunea Miza Zilei, moderată de Ana Maria Păcuraru, că țara noastră este condamnată să depindă de importuri și să supraviețuiască cu ultimele centrale rămase.

Expertul în energie a abordat și varianta des vehiculată în ultima perioadă, cea a bateriilor de stocare, exemplul oferit fiind cel al Bulgariei. Popescu susține că aceste baterii de stocare, chiar dacă par soluția‑minune pe moment, s-ar dovedi ineficiente și chiar costisitoare pe termen lung.

Potrivit lui Popescu, amenajarea unor capacități de stocare a energiei ar fi mai scumpă decât construirea unei noi hidrocentrale.

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