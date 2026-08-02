Miron Mitrea: „Politica nu se face pe care e mai frumos, care înjură mai mult, care țipă mai tare, ci pe proiecte”

Publicat 2 aug. 2026, 19:33 Sursă Realitatea PLUS

Analistul politic Miron Mitrea a lansat un atac dur la adresa clasei politice din ultimii 20 de ani, pe care o consideră responsabilă pentru situația în care a ajuns sistemul energetic din România. Acesta susține că deciziile luate de guverne succesive au slăbit capacitatea țării de a-și asigura necesarul de energie, deși România dispunea în trecut de un sistem stabil și de resurse importante.

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