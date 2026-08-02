Advertising
Social· 1 min citire
Drona care a ținut Tulcea în alertă a zburat 20 de minute deasupra apelor României. Au fost ridicate două F-16
Foto: Arhivă
O țintă aeriană a fost detectată duminică, la ora 15:09, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN).
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:29Dacă radarul te prinde de mai multe ori în aceeași zi, scapi cu o singură amendă? Ce spune legea
- 15:51Accident cu patru mașini pe Autostrada Soarelui. Au fost rănite trei persoane, iar traficul se desfășoară cu dificultate
- 15:48Misiune ratată la Izvoarele, pe Dunăre: stânca nu a cedat, militarii reiau detonările luni – VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News