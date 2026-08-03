Actualitate· 1 min citire

Armata reia operațiunea de detonare pe Dunăre, pentru a dirija apa spre Centrala Cernavodă

Explozie controlată pe Dunăre

Explozie controlată pe Dunăre

Scris deStoica Marian
Publicat3 aug. 2026, 08:04
Actualizat3 aug. 2026, 08:31
Sursărealitatea.net

Armata va relua azi operațiunea de detonare a unei formațiuni stâncoase din zona Izvoarele, pe Dunăre, pentru a permite unui volum mai mare de apă să curgă spre Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

După ce prima detonare a eșuat, specialiștii fac noi verificări pentru următoarele operațiuni.

După detonare, cursul apei se va îndrepta spre Centrala Nucleară Cernavodă. Următorul pas este devierea Brațului Bala, anunță autoritățile. Mai exact, vor fi scufundate controlat patru barje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră, care vor permite apoi dirijarea unui volum mai mare de apă către Dunărea Veche dinspre Brațul Bala.

Guvernul a aprobat o intervenție de urgență și a alocat peste 7 milioane de lei. 

Potrivit autorităților, din cauza secetei, centrala nucleară ar putea fi închisă în doar trei zile. În continuare este un risc uriaș de blackout pentru că țara noastră poate pierde până la 20% din producția de energie, dacă cele două reactoare sunt oprite.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

guvernarmatacentrala cernavodainterventiedunăre

Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe