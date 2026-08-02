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Misiune ratată la Izvoarele, pe Dunăre: stânca nu a cedat, militarii reiau detonările luni – VIDEO
Stânca nu a cedat
Prima detonare subacvatică de la Izvoarele, Constanța, nu a reușit să disloce formațiunea stâncoasă care deviază curentul Dunării și afectează debitul către Centrala Nucleară Cernavodă. Operațiunea va fi reluată luni, după ce experții vor cerceta zona exploziei.
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