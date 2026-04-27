Guvernul Bolojan va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire în urma incendiului din Soveja, județul Vrancea

Premierul Ilie Bolojan anunță că Guvernul va acorda ajutoare familiilor afectate de incendiul de la Soveja, unde aproape 30 de locuințe au fost afectate, duminică, de un incendiu.

'Am fost în legătură cu autoritățile pe durata intervenției. În această seară, m-am asigurat că pentru toate persoanele evacuate din gospodăriile cuprinse de foc există soluții de cazare și bunuri de primă necesitate. Mulțumesc autorităților locale și județene pentru sprijinul acordat. Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire', se precizează într-un mesaj postat pe contul de Facebook al premierului .



Ilia Boloja anunță că, în cursul zilei de luni, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) va aproba sumele 'pentru un sprijin în primă urgență', care va fi acordat până joi.



'Săptămâna următoare vor fi evaluate pagubele și situația fiecărei gospodării pentru stabilirea sumelor ce vor fi oferite celor care au rămas fără case. Mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în intervenție: pompierilor din Vrancea, Bacău, Buzău, Galați, Brașov și Covasna, echipajelor SMURD, jandarmilor, polițiștilor și cetățenilor care s-au mobilizat întreaga zi, în condiții dificile', se mai menționează în mesajul prim-ministrului.



Incendiul din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, a afectat aproape 30 de locuințe, jumătate arse din temelii, fiind și peste 300 de persoane evacuate, a declarat, duminică, prefectul județului Vrancea, Marius Iorga. Persoanele rămase fără locuință vor fi cazate provizoriu în spații puse la dispoziție de administrația locală și Consiliul Județean Vrancea.



Prefectul a declarat că incendiul a izbucnit la ora 9:00 într-o casă și de acolo, din cauza vântului, s-a extins.