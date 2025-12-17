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Politica· 2 min citire
George Simion invită USR la votul moțiunilor împotriva miniștrilor de Interne și Justiție: „Votul are loc pe 22 decembrie”
George Simion invită USR la votul moțiunilor împotriva miniștrilor de Interne și Justiție: „Votul are loc pe 22 decembrie”
Liderul AUR, George Simion, a anunțat miercuri că partidul său va depune moțiuni simple împotriva miniștrilor de Interne și al Justiției.
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