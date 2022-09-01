Economie· 1 min citire

APIA: Sprijin financiar de peste 26 milioane de lei pentru crescătorii de animale

APIA: Sprijin financiar de peste 26 milioane de lei pentru crescătorii de animale

APIA: Sprijin financiar de peste 26 milioane de lei pentru crescătorii de animale

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 1 sept. 2022, 10:14

Crescătorii de animale primesc un sprijin financiar de 26,047 milioane de lei pentru serviciile prestate în luna iunie şi în trimestrul II al anului 2022, informează joi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Crescătorii de animale primesc un sprijin financiar de 26,047 milioane de lei pentru serviciile prestate în luna iunie şi în trimestrul II al anului 2022, informează joi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

"Ministerul Agriculturii şi dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor, solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna iunie şi în trimestrul II al anului 2022.

Suma autorizată la plată este în valoare de 26.046.778 lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru solicitanţii care au accesat această formă de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor", se spune într-un comunicat al APIA.

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