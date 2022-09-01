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Economie· 1 min citire
APIA: Sprijin financiar de peste 26 milioane de lei pentru crescătorii de animale
APIA: Sprijin financiar de peste 26 milioane de lei pentru crescătorii de animale
Crescătorii de animale primesc un sprijin financiar de 26,047 milioane de lei pentru serviciile prestate în luna iunie şi în trimestrul II al anului 2022, informează joi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
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