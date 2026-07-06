Advertising
Economie· 1 min citire
Prețurile carburanților rămân ridicate. Cât costă un plin de benzină și motorină
Carburanți
Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate luni, 6 iulie 2026. Benzina standard costă în medie 8,65 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns la 9,48 lei pe litru, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă aproximativ 433 de lei pentru benzină și 474 de lei pentru motorină.
Citește și
- 10:32Rata șomajului a crescut alarmant în doar o lună. Aproape 10.000 de oameni au ajuns șomeri în luna mai
- 10:29Consumul românilor scade abrupt: comerțul cu amănuntul, în cădere de 5,5% în primele cinci luni din 2026
- 10:25Ungaria construiește un drum expres până la frontiera cu România. Proiectul, estimat la peste 40 de km
- 08:42Proteste de amploare în Capitală. Angajații din domenii-cheie ies în stradă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News