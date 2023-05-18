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Tupeu maxim! Deși nu avea permis și băuse bine, s-a urcat la volan

Tupeu maxim! Deși nu avea permis și băuse bine, s-a urcat la volan

Tupeu maxim! Deși nu avea permis și băuse bine, s-a urcat la volan

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 18 mai 2023, 21:26

Individul s-a ales cu dosar penal

Polițiști din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Topraisar au identificat un bărbat, de 51 de ani, care a condus un autoturism, pe D.J. 392, în comuna Independența, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la spital, pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Individul s-a ales cu dosar penal.

Sursa: Realitatea de Constanta

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