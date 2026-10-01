Pilot FlyDubai înjunghiat de copilot în timpul zborului. Pasagerii au intervenit și au imobilizat atacatorul
Cursa FlyDubai
Pilot FlyDubai înjunghiat de copilot. Pasagerii au intervenit și au imobilizat atacatorul
Un incident grav a avut loc la bordul unui avion FlyDubai care zbura de la Dubai spre Tel Aviv. Copilotul l-ar fi atacat și înjunghiat pe comandantul aeronavei, iar avionul a intrat într-o coborâre bruscă. Mai mulți pasageri și membri ai echipajului au intervenit pentru a-l imobiliza pe atacator și pentru a preveni o posibilă tragedie.
Zborul FlyDubai FZ1073, cu 174 de persoane la bord, a plecat din Dubai cu destinația Tel Aviv. În timpul cursei, în cabina de pilotaj a izbucnit o altercație, iar comandantul aeronavei a fost rănit cu un cuțit.
Potrivit relatărilor pasagerilor și informațiilor transmise de autorități, avionul a pierdut rapid altitudine în timpul incidentului. Datele de urmărire a zborului indică o coborâre de mii de metri într-un interval foarte scurt.
Pasagerii au intrat în cockpit și l-au imobilizat pe copilot
Situația a devenit critică după ce pasagerii au auzit zgomote și strigăte provenind din cabina de pilotaj. Mai multe persoane au intrat în cockpit și au intervenit pentru a-l opri pe copilot.
Unul dintre pasageri a povestit că mai multe persoane s-au luptat cu acesta și au reușit să-l imobilizeze. Între timp, alți piloți aflați la bord au preluat controlul aeronavei.
Căpitanul, rănit în timpul atacului, a primit primul ajutor de la pasageri. Ulterior, acesta a fost transportat la spital și se afla în stare stabilă, potrivit informațiilor publicate de Associated Press.
Avionul FlyDubai a aterizat de urgență în Arabia Saudită
În urma incidentului, aeronava a efectuat o aterizare de urgență la Tabuk, în Arabia Saudită. La bord se afla și o a doua pereche de piloți, care a contribuit la manevrarea avionului și la aterizarea de urgență.
Pasagerii au ajuns ulterior în siguranță la Tel Aviv, după ce compania aeriană a trimis aeronave pentru a-i transporta mai departe.
Ancheta continuă. Care a fost motivul atacului
Autoritățile investighează circumstanțele exacte ale incidentului și motivul pentru care copilotul și-ar fi atacat colegul.
Inițial au apărut informații contradictorii privind identitatea și cetățenia celor doi piloți. Ulterior, informațiile au fost actualizate pe măsură ce anchetatorii au continuat verificările.
Incidentul a determinat autoritățile israeliene și saudite să deschidă investigații. FlyDubai a anunțat, de asemenea, suspendarea temporară a zborurilor către și dinspre Israel, pentru a permite desfășurarea anchetei.
Pasagerii au povestit momentele de panică
Mai mulți pasageri au descris momentele de panică din timpul coborârii bruște a avionului. Unii au relatat că au auzit strigăte venind din cockpit și au văzut pilotul rănit după ce ușa cabinei s-a deschis.
Intervenția pasagerilor și a membrilor echipajului a avut loc în timp ce aeronava se afla într-o situație de urgență. După imobilizarea copilotului, controlul avionului a fost preluat de ceilalți piloți aflați la bord.
FlyDubai suspendă temporar zborurile către Israel
Compania aeriană a anunțat ulterior suspendarea temporară a zborurilor către și dinspre Israel, precizând că măsura va permite autorităților să stabilească toate circumstanțele incidentului.
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