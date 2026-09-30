RAR avertizează șoferii: programările sunt gratuite, dar unele site-uri cer până la 300 de lei

Publicat 30 sept. 2026, 11:16 Sursă realitatea.net

RAR avertizează șoferii asupra site-urilor care cer până la 300 de lei pentru programări. Programarea oficială la Registrul Auto Român este gratuită.

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