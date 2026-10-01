Noi scumpiri în octombrie 2026. Plătim mai mult pentru lactate și mezeluri
Scumpiri de la 1 octombrie
Noi scumpiri sunt așteptate în octombrie 2026. Lactatele și mezelurile se pot scumpi, în timp ce serviciile și produsele nealimentare au deja prețuri mai mari.
Românii se pot confrunta cu noi scumpiri în octombrie 2026, în condițiile în care presiunile asupra costurilor de producție, transport și energie continuă să se reflecte în prețurile de la raft.
Printre produsele pentru care sunt anticipate majorări se află lactatele și mezelurile, iar comercianții avertizează că scumpirile ar putea continua în lunile următoare. Estimările publice indică majorări de până la 8-10% până la finalul anului pentru anumite categorii de alimente.
În același timp, presiunea asupra bugetelor gospodăriilor nu vine doar din zona alimentelor. Serviciile și mărfurile nealimentare au înregistrat deja creșteri importante de preț în 2026.
Ce produse se pot scumpi în octombrie
Lactatele și mezelurile se numără printre categoriile pentru care comercianții anticipează noi majorări.
Vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR), Feliciu Paraschiv, estima în martie că prețurile la lactate și salamuri ar putea crește cu aproximativ 8%, iar în unele cazuri cu până la 10%, până la sfârșitul anului. Printre cauzele indicate se numără costurile ridicate cu energia și transportul.
Presiunile asupra prețurilor se resimt și în alte categorii de produse alimentare. În funcție de evoluția costurilor de producție și transport, comercianții pot transfera o parte dintre aceste costuri către consumatori.
Prețurile alimentelor au crescut, dar unele produse s-au ieftinit
Datele privind evoluția prețurilor arată că situația nu este uniformă pentru toate alimentele.
În august 2026, alimentele erau, în medie, cu 6,2% mai scumpe decât în aceeași lună din anul precedent, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În aceeași perioadă, laptele de vacă era cu 8,31% mai scump, iar cafeaua cu 15,02%.
Au existat însă și categorii pentru care prețurile au scăzut. Fructele proaspete s-au ieftinit cu 18,18%, cartofii cu 15,21%, iar alte legume și conserve de legume cu 10,61%.
Prin urmare, eventualele scumpiri din octombrie nu vor afecta în mod obligatoriu toate produsele alimentare în aceeași măsură.
Serviciile, printre cele mai mari scumpiri din 2026
O presiune importantă asupra bugetelor este reprezentată de prețurile serviciilor.
În august, serviciile înregistrau o creștere anuală de 11,28%, potrivit datelor citate de Televiziunea Română. Chiriile au crescut cu aproape 40%, în timp ce serviciile de apă, canalizare și salubritate au fost mai scumpe cu peste 14%.
Și serviciile medicale au înregistrat o creștere de peste 9%, iar restaurantele, cafenelele și cantinele au avut prețuri cu aproximativ 6,7% mai mari față de anul anterior.
Se scumpesc și produsele nealimentare
Și categoria mărfurilor nealimentare a fost afectată de creșterea prețurilor.
În august 2026, mărfurile nealimentare erau, în medie, cu 6,36% mai scumpe decât în august 2025. Una dintre cele mai importante surse de presiune a fost reprezentată de carburanți.
Benzina s-a scumpit cu peste 25% într-un an, iar motorina cu peste 34%, potrivit datelor publicate pentru luna august.
Costurile cu transportul pot influența, la rândul lor, prețurile altor produse, deoarece combustibilul reprezintă una dintre componentele costurilor logistice.
De ce apar noi scumpiri
Printre factorii care pot contribui la creșterea prețurilor se numără energia, combustibilii, transportul, materiile prime și costurile cu forța de muncă.
În cazul produselor lactate, structura industriei și dependența de aprovizionarea cu lapte influențează costurile de producție. Consiliul Concurenței arată că procesatorii români recurg și la importuri pentru completarea necesarului industriei, în condițiile în care cantitatea de lapte colectată intern a scăzut în 2025.
În plus, evoluția cursului valutar și a prețurilor internaționale la energie și materii prime poate influența costurile suportate de producători și comercianți.
Cât ar putea crește prețurile până la finalul anului
Estimările privind viitoarele scumpiri trebuie privite ca prognoze, nu ca majorări certe ale tuturor prețurilor.
Pentru pâine, lactate și mezeluri, reprezentanții comercianților au indicat creșteri de până la 8-10% până la sfârșitul anului, în funcție de evoluția costurilor.
În paralel, datele oficiale privind inflația arată că presiunea asupra prețurilor rămâne ridicată, în special în cazul serviciilor și al unor produse nealimentare. În august 2026, rata anuală a inflației era de 6,2%.
Ce trebuie să știe consumatorii
Noile scumpiri anunțate sau estimate pentru toamnă nu înseamnă că toate produsele vor avea automat prețuri mai mari în octombrie. Evoluția diferă în funcție de categorie, producător, comerciant și costurile de aprovizionare.
Pentru consumatori, principalele categorii care trebuie urmărite în perioada următoare sunt alimentele, serviciile, carburanții și mărfurile nealimentare, unde evoluțiile de preț au fost deja diferite în 2026.
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