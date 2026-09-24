Piața auto din România încetinește: afacerile din comerțul cu autovehicule și motociclete au scăzut cu 2,4% în primele șapte luni

Afacerile din comerțul cu autovehicule și motociclete au scăzut cu 2,4% în primele șapte luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). În luna iulie, declinul a fost mult mai accentuat, de 12,8% față de iulie 2025.
Datele INS indică o evoluție în scădere a activităților din comerțul auto în primele șapte luni ale anului. Calculată ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, diminuarea a fost de 1,3% față de perioada similară din 2025.
Scădere de 12,8% în comerțul auto în luna iulie
În iulie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a fost cu 12,8% mai mic decât în aceeași lună din 2025, ca serie brută.
Ca serie ajustată sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare, scăderea a fost de 10,3%.
Față de luna iunie 2026, cifra de afaceri a scăzut cu 2,8% ca serie brută și cu 2,5% ca serie ajustată. Evoluția lunară a fost influențată în principal de reducerea de 9,3% consemnată în comerțul cu autovehicule.
Comerțul cu autovehicule, în scădere cu 3,1% după șapte luni
În perioada ianuarie-iulie 2026, comerțul cu autovehicule a înregistrat o scădere de 3,1% față de primele șapte luni din 2025.
Activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au avut un recul de 3,6%, în timp ce comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, precum și activitățile de întreținere și reparare a motocicletelor au consemnat cea mai mare scădere dintre principalele componente ale sectorului: 15,7%.
Singura creștere din intervalul analizat a fost înregistrată în comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule, unde cifra de afaceri a avansat cu 0,2%.
Toate componentele sectorului au scăzut în iulie față de anul trecut
Comparativ cu iulie 2025, comerțul cu autovehicule a înregistrat în iulie 2026 un declin de 17,9%.
Totodată, activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au scăzut cu 8,7%, iar comerțul cu motociclete, piese și accesorii, împreună cu activitățile de întreținere și reparare a motocicletelor, s-a redus cu 8,1%.
Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule a avut un recul de 2,8% în aceeași perioadă.
Evoluția comerțului auto vine pe fondul unei piețe auto mai slabe
Datele privind cifra de afaceri din comerțul auto sunt în concordanță cu evoluția înmatriculărilor de autoturisme noi. Potrivit APIA, în primele șapte luni din 2026 au fost înmatriculate 75.836 de autoturisme noi, cu 5,5% mai puține decât în perioada similară din 2025.
În august, înmatriculările de autoturisme noi au continuat să scadă, cu 37% față de aceeași lună din 2025, potrivit datelor prezentate de APIA.
Datele INS și cele privind înmatriculările măsoară indicatori diferiți, astfel că nu trebuie confundată evoluția cifrei de afaceri din comerțul auto cu numărul de autoturisme noi înmatriculate.
Potrivit INS, rezultatele din primele șapte luni arată o scădere de 2,4% a volumului cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.