Sorin Grindeanu, după căderea Guvernului Mureșan: „România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor PNL și USR”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 sept. 2026, 16:54

Sorin Grindeanu a reacționat după ce Parlamentul a respins Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Liderul PSD a acuzat PNL și USR că au prelungit criza politică și a cerut consultări rapide între partidele parlamentare pentru găsirea unei soluții.

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