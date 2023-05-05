Marile companii de stat, fruntașe pe lista rușinii la ANAF! CFR, Tarom, Unifarm, datoare fiscului cu miliarde de lei

Multe dintre companiile strategice ale statului sunt îngropate în datorii la fisc
Unele dintre marile companii de stat figurează cu datorii imense la ANAF. Chiar dacă responsabilitatea pentru neîncasarea suficientă a banilor la buget a fost atribuită datornicilor, o privire în curtea Guvernului arată că problemele majore sunt la companiile de stat.
Multe dintre companiile strategice ale statului sunt îngropate în datorii la fisc. Unele datorii depășesc chiar 1 miliard de lei, conform datelor de la finalul lunii martie.
Conform comunicărilor ANAF, centralizate de Hotnews, companiile prezente pe „lista rușinii” gestionează aspecte strategice ale economiei românești și au în subordine mii de angajați:
CFR Marfă
Buget de stat: 1,66 miliarde lei
Bugetul Asigurărilor Sociale: 324 milioane lei
Sănătate: 114,8 milioane
Compania Națională a Huilei
Buget de stat: 1,46 miliarde lei
Bugetul Asigurărilor Sociale: 2,78 miliarde lei
Sănătate: 654,2 milioane lei
Bugetul asigurărilor pentru șomaj: 289,9 milioane lei
Unifarm
Buget de stat: 1,33 miliarde lei
(la celelalte bugete are zero datorii)
Complexul Energetic Hunedoara
Buget de stat: 759 milioane lei
BAS: 738 milioane lei
Sănătate: 195,9 milioane lei
CFR
Buget de stat: 674,8 milioane lei
BAS: 534,1 milioane lei
Bugetul asigurărilor pentru șomaj: 65,9 milioane lei
Compania Națională a Uraniului
Buget de stat: 154,7 milioane lei
BAS: 39,2 milioane lei
Sănătate: 11,6 milioane lei
Societatea Națională a Cărbunelui
buget de stat: 117,3 milioane lei
BAS: 248,3 milioane lei
Sănătate: 31,5 milioane lei
Tarom
Buget de stat: 34,7 milioane lei
BAS: 47,2 milioane lei
Sănătate: 14 milioane lei
Oltchim - companie în faliment
Bugetul asigurărilor sociale: 13,2 mil lei
Sănătate: 3,95 mil. lei
Apaterm
Buget de stat: 7,25 milioane lei
BAS: 11,5 milioane lei
Sănătate: 3,3 milioane lei
Remin - insolvență
Buget stat – 0,9 milioane lei
Toate filialele Romarm au datorii la bugetul de stat, asigurări sociale și sănătate. Dintre toate, sare în evidență Metrom cu 50,8 milioane lei la bugetul de stat, 18,8 milioane lei la cel al asigurărilor sociale și 8,2 milioane lei la sănătate.