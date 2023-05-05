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Marile companii de stat, fruntașe pe lista rușinii la ANAF! CFR, Tarom, Unifarm, datoare fiscului cu miliarde de lei

Marile companii de stat, fruntașe pe lista rușinii la ANAF! CFR, Tarom, Unifarm, datoare fiscului cu miliarde de lei

Marile companii de stat, fruntașe pe lista rușinii la ANAF! CFR, Tarom, Unifarm, datoare fiscului cu miliarde de lei

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 5 mai 2023, 09:53

Multe dintre companiile strategice ale statului sunt îngropate în datorii la fisc

Unele dintre marile companii de stat figurează cu datorii imense la ANAF. Chiar dacă responsabilitatea pentru neîncasarea suficientă a banilor la buget a fost atribuită datornicilor, o privire în curtea Guvernului arată că problemele majore sunt la companiile de stat.

Multe dintre companiile strategice ale statului sunt îngropate în datorii la fisc. Unele datorii depășesc chiar 1 miliard de lei, conform datelor de la finalul lunii martie.

Conform comunicărilor ANAF, centralizate de Hotnews, companiile prezente pe „lista rușinii” gestionează aspecte strategice ale economiei românești și au în subordine mii de angajați:

CFR Marfă

Buget de stat: 1,66 miliarde lei

Bugetul Asigurărilor Sociale: 324 milioane lei

Sănătate: 114,8 milioane

Compania Națională a Huilei

Buget de stat: 1,46 miliarde lei

Bugetul Asigurărilor Sociale: 2,78 miliarde lei

Sănătate: 654,2 milioane lei

Bugetul asigurărilor pentru șomaj: 289,9 milioane lei

Unifarm

Buget de stat: 1,33 miliarde lei

(la celelalte bugete are zero datorii)

Complexul Energetic Hunedoara

Buget de stat: 759 milioane lei

BAS: 738 milioane lei

Sănătate: 195,9 milioane lei

CFR

Buget de stat: 674,8 milioane lei

BAS: 534,1 milioane lei

Bugetul asigurărilor pentru șomaj: 65,9 milioane lei

Compania Națională a Uraniului

Buget de stat: 154,7 milioane lei

BAS: 39,2 milioane lei

Sănătate: 11,6 milioane lei

Societatea Națională a Cărbunelui

buget de stat: 117,3 milioane lei

BAS: 248,3 milioane lei

Sănătate: 31,5 milioane lei

Tarom

Buget de stat: 34,7 milioane lei

BAS: 47,2 milioane lei

Sănătate: 14 milioane lei

Oltchim - companie în faliment

Bugetul asigurărilor sociale: 13,2 mil lei

Sănătate: 3,95 mil. lei

Apaterm

Buget de stat: 7,25 milioane lei

BAS: 11,5 milioane lei

Sănătate: 3,3 milioane lei

Remin - insolvență

Buget stat – 0,9 milioane lei

Toate filialele Romarm au datorii la bugetul de stat, asigurări sociale și sănătate. Dintre toate, sare în evidență Metrom cu 50,8 milioane lei la bugetul de stat, 18,8 milioane lei la cel al asigurărilor sociale și 8,2 milioane lei la sănătate.

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