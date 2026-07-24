Fost secretar de stat din Ministerul Agriculturii, trimis în judecată. Ar fi pus „pile” pentru un apropiat

Fostul secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Pintea, și directorul general al Autorității Naționale Fitosanitare, Romeo Șoldea, au fost trimiși în judecată de procurorii DNA, în stare de libertate, pentru instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată, respectiv abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată.

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