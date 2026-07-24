Nicușor Dan anunță o miză uriașă în relația cu India: schimburi comerciale de două ori mai mari în următorii ani

România își propune să dubleze schimburile comerciale cu India în următorii ani, a declarat președintele Nicușor Dan la Romania - India Business Forum. Evenimentul a fost organizat cu ocazia vizitei de stat în România a președintei Indiei, Droupadi Murmu.
Șeful statului a descris vizita drept un moment important pentru relațiile dintre cele două țări și a subliniat că întâlnirile politice au și o componentă economică puternică. India este în prezent a patra economie a lumii, iar România vede numeroase oportunități de colaborare.
România vrea să dubleze schimburile comerciale cu India
Schimburile comerciale dintre România și India au ajuns în 2025 la aproximativ 1,3 miliarde de dolari. India este al treilea partener economic al României din regiunea Indo-Pacifică, însă autoritățile de la București vor ca această valoare să se dubleze.
„Ambiţia este să dublăm cifra de schimburi comerciale şi aici ne ajută foarte tare Acordul de liber schimb UE - India”, a transmis Nicușor Dan.
Președintele a arătat că România a susținut în cadrul Uniunii Europene acordul comercial cu India. De asemenea, comisia mixtă de cooperare economică dintre cele două țări, reunită anul trecut la București după o pauză îndelungată, se va întâlni din nou în această toamnă, la New Delhi.
Peste 600 de companii indiene sunt înregistrate în România
În România sunt înregistrate peste 600 de companii cu capital indian, care au creat mai mult de 10.000 de locuri de muncă. Acestea activează în domenii precum industria farmaceutică, tehnologia informației, industria auto și metalurgia.
Nicușor Dan a dat ca exemplu compania Terapia Cluj și a subliniat că investițiile indiene pot continua să crească. România poate deveni o poartă de intrare spre piața europeană pentru firmele din Asia.
Energie, tehnologie și industria de apărare
Președintele a evidențiat mai multe domenii în care cele două țări pot dezvolta noi parteneriate. Printre acestea se află energia, tehnologia, cercetarea, industria de apărare și sectorul IT.
„Există oportunităţi de cooperare în zona industriei de apărare şi în zona de energie unde este o aşteptare de dezvoltare globală în anii care vin”, a afirmat Nicușor Dan.
Șeful statului a mai spus că India este un important centru de inovație tehnologică, iar România are specialiști bine pregătiți în domenii precum tehnologia, știința și IT-ul. Aceste avantaje pot susține dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări.