Grindeanu, după vizita președintei Indiei: „Sunt convins că avem de câștigat din parteneriatul cu un gigant economic global”

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat că a primit-o în Parlamentul României pe președinta Indiei, Droupadi Murmu, apreciind că vizita acesteia este una istorică, fiind prima vizită a unui șef de stat indian la București după mai bine de trei decenii.

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