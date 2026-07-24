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Atenționare meteo COD GALBEN: Vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe regiuni ale țării
Vijelii, ploi torențiale și grindină
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteorologică de Cod Galben pentru ziua de 24 iulie, valabilă în intervalul 12:00 – 21:00, care vizează cea mai mare parte a Munteniei, zona montană, sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei.
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