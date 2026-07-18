Fake news despre taxarea apei din fântâni, demontat de Apele Române: „Această activitate nu reprezintă o infracţiune”

Publicat 18 iul. 2026, 07:36 Sursă Realitatea.net

Administrația Națională Apele Române dezminte categoric informațiile vehiculate pe rețelele sociale potrivit cărora oamenii ar putea fi amendați sau cercetați penal pentru folosirea apei din fântânile proprii. Instituția subliniază că aceste afirmații sunt „complet eronate”.

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