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Autoritățile din Buzău sunt în alertă. Prefect:”Drona a căzut pe un teren agricol”
FOTO: Arhivă
Autoritățile din județul Buzău sunt în alertă, după ce o dronă a fost doborâtă în zonă de un pilot F-16, iar resturile acesteia ar fi căzut pe un câmp situat între două localități. Prefectul județului Buzău, Leonard Dimian, a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că echipe ale Ministerului Apărării Naționale desfășoară operațiuni de căutare pentru identificarea fragmentelor dronei.
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