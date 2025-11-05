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Politica· 1 min citire
ÎNTÂLNIRE LA PALATUL VICTORIA. ILIE BOLOJAN ȘI MARK RUTTE, DISCUTII DESPRE SECURITATEA ROMÂNIEI ȘI FLANCUL ESTIC AL NATO
ÎNTÂLNIRE LA PALATUL VICTORIA. ILIE BOLOJAN ȘI MARK RUTTE, DISCUTII DESPRE SECURITATEA ROMÂNIEI ȘI FLANCUL ESTIC AL NATO
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru o discuție amplă despre securitatea României și a Flancului Estic
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