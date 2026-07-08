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Radu Drăgușin, primele declarații după transferul la Fiorentina: „Abia aștept să îmbrac tricoul violet”

Radu Drăgușin

Radu Drăgușin

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 iul. 2026, 21:43

Radu Drăgușin a vorbit pentru prima dată după oficializarea transferului de la Tottenham Hotspur la Fiorentina, mărturisind că este încântat de noul pas din cariera sa și nerăbdător să evolueze în fața suporterilor viola.

Internaționalul român a fost împrumutat pentru un sezon la formația din Serie A, iar acordul include o opțiune de cumpărare care poate deveni obligatorie în anumite condiții. Dacă transferul va fi definitivat, Drăgușin ar urma să semneze un contract pe patru ani cu gruparea din Florența.

„Mă simt foarte bine, sunt foarte fericit să fiu aici. Abia aștept să-mi întâlnesc colegii și să intru pe teren. Am fost de mai multe ori la Florența când jucam la Genoa. Este un oraș uimitor, cu oameni mereu zâmbitori”, a declarat fundașul român.

Drăgușin a vorbit și despre experiența acumulată în Premier League, despre care spune că l-a ajutat să evolueze atât profesional, cât și personal.

„Perioada petrecută în Premier League m-a ajutat să cresc enorm, atât ca jucător, cât și ca persoană. Duelurile cu atacanți de top m-au făcut mai puternic și sper să pun în slujba echipei tot ceea ce am învățat”, a spus acesta.

Fundașul a dezvăluit că îi cunoaște deja pe mai mulți dintre noii săi colegi, printre care Albert Gudmundsson, Nicolò Fagioli, Moise Kean și Luca Ranieri, cu care a evoluat în trecut.

În mesajul adresat fanilor Fiorentinei, Drăgușin a transmis că abia așteaptă să joace în fața acestora.

„Sunt fericit să fiu aici și abia aștept să îmbrac tricoul violet. Am simțit atmosfera creată de suporterii Fiorentinei ca adversar, iar acum vreau să o trăiesc ca parte din casa mea”, a afirmat internaționalul român.

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