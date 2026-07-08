Mirabela Grădinaru, surprinsă într-un schimb de cuvinte cu Donald Trump. Ce a spus Nicușor Dan despre moment

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a avut un scurt schimb de cuvinte cu președintele american Donald Trump. Momentul a fost surprins într-o fotografie de familie realizată de presa internațională, iar șeful statului a explicat ulterior cum a avut loc întâlnirea.

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