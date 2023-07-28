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Economie· 2 min citire
Valoarea tichetelor de masă crește de la 1 august - Angajații care se bucură de această facilitate
Valoarea tichetelor de masă crește de la 1 august - Angajații care se bucură de această facilitate
Guvernul a aprobat creşterea valorii tichetelor de masă
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