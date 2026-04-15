România atrage tot mai mulți muncitori străini: aproape 150.000 de angajați din afara UE

România devine, treptat, o destinație tot mai atractivă pentru muncitorii din afara Uniunii Europene. Datele Inspectoratul General pentru Imigrări arată că, la finalul anului trecut, numărul celor cu permis de ședere temporară pentru muncă a ajuns la aproape 150.000, mai exact 149.558. Creșterea este una puternică, de 47% față de anul anterior.

Fenomenul se vede deja în marile orașe, unde livratorii sau muncitorii din construcții veniți din Asia au devenit o prezență obișnuită. Un livrator din Nepal, întâlnit la Cluj, spune că a ales România pentru venituri mai bune decât în țara de origine și că se simte bine aici.

De ce vine tot mai multă forță de muncă din afara Europei

Cei mai mulți muncitori străini provin din Nepal, Sri Lanka, India, Turcia sau Bangladesh și lucrează, în general, în domenii unde este nevoie mare de personal, cum ar fi livrările, depozitele sau HoReCa.

Politologul Răzvan Petri explică schimbarea prin evoluția economică a țării: „România este o țară din ce în ce mai atractivă. Membră în UE de 19 ani, pe cale de a adera la OCDE și cu un PIB per capita care a depășit de mult vecinii și chiar state precum Portugalia, țara noastră nu mai este “săracă”, în ciuda percepției publice și a retoricii politice ușor contradictorii”.

El subliniază că marile orașe din România au ajuns la un nivel de dezvoltare care începe să atragă muncitori din afara UE, un fenomen considerat firesc în cazul unei economii în creștere.

Locuri de muncă pe care românii nu le mai vor

Un alt motiv este lipsa de personal în anumite domenii. Sociologul Gabriel Anghel spune că România începe să semene cu alte state dezvoltate, unde localnicii nu mai sunt dispuși să facă anumite tipuri de muncă, mai ales cele mai grele sau slab plătite.

În acest context, migranții ajung să acopere golurile din piața muncii, chiar dacă fenomenul nu este încă la fel de amplu ca în vestul Europei.

Impact economic pozitiv, dar cu efecte diferite pentru angajați

Politologul Vlad Adamescu consideră că, per total, imigrația aduce beneficii economice: „Impactul economic este în general net-pozitiv, având în vedere experiența statelor vestice, deși unele cercetări arată că imigranții pot prelua cele mai prost plătite joburi, afectând persoanele aflate la baza piramidei veniturilor”.

El atrage atenția că există și un efect mai puțin vizibil, mai ales pentru românii cu venituri mici, care pot simți presiune pe salarii sau pe locurile de muncă.

Imigrația va continua și va deveni tot mai vizibilă

Specialiștii spun că acest fenomen nu este unul temporar. Din contră, va crește în anii următori, pe măsură ce economia României se dezvoltă și populația activă scade.

„Cu siguranță, imigrația din țări non-UE va crește în anii următori și se va permanentiza, pe măsură ce România continuă să se dezvolte”, punctează Adamescu, conform Economedia.ro.

În același timp, el avertizează că pot apărea și tensiuni la nivel social: „Din punct de vedere cultural, însă, imigrația din spații non-europene va alimenta sentimente revanșiste cultural, ușor exploatabile de extrema dreaptă”.

Nevoia unei discuții reale despre imigrație

Pe fondul acestor schimbări, specialiștii spun că România are nevoie de o dezbatere serioasă despre imigrație și despre modul în care noii veniți pot fi integrați. Răzvan Petri atrage atenția că problemele economice pot amplifica tensiunile: „Insecuritatea economică din România, cauzată de inegalități, inflație și război, poate crește anxietatea și resentimentele față de cei care vin “de afară” să “fure” locuri de muncă de aici”.