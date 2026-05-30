Casa Albă transmite ultimatumul! Trump refuză orice înțelegere fără concesii majore din partea Iranului

Casa Albă a transmis că președintele american Donald Trump este dispus să susțină un acord cu Iranul pentru oprirea conflictului doar dacă sunt respectate condițiile considerate esențiale de administrația sa.

Mesajul vine într-un moment de incertitudine privind negocierile dintre Washington și Teheran, după ce în această săptămână au avut loc confruntări armate considerate cele mai grave de la intrarea în vigoare a armistițiului din 8 mai.

Potrivit unor surse de la Washington, una dintre variantele discutate ar presupune prelungirea armistițiului cu încă 60 de zile, însă până în prezent nu a fost anunțată nicio înțelegere oficială.

Vineri, Donald Trump a convocat o reuniune la Casa Albă pentru a analiza situația și pentru a lua o decizie privind direcția negocierilor. Întâlnirea a durat aproximativ două ore, fără ca administrația americană să comunice imediat concluziile.

Înaintea discuțiilor, liderul de la Washington și-a reafirmat public principalele cerințe. Trump a insistat că Iranul trebuie să renunțe definitiv la orice posibilitate de a deține arme nucleare și a cerut redeschiderea completă a navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

„Iranul trebuie să accepte că ei nu vor avea niciodată arma nucleară. Strâmtoarea Ormuz trebuie să fie deschisă imediat”, a transmis Donald Trump.

De asemenea, președintele american a cerut autorităților iraniene să își asume măsuri pentru eliminarea minelor din zonă, considerând că securizarea acestei rute maritime este esențială pentru stabilitatea regională și pentru comerțul internațional.