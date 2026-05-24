Ana Maria Păcuraru, transmisiune exclusivă din China. Strategia crucială a oficialilor chinezi

Transmisiune specială! În aceste zile, la Beijing au loc discuții cheie cu privire următorii pași pe care oficialii chinezi îi vor face din punct de vedere economic. Totul în contextul în care, China se află în război tarifar cu Statele Unite. Jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, este singurul jurnalist român care se află în Beijing și vine cu toate detaliile.

„Mă aflu în acest moment la marele zid chinezesc, unul dintre cele mai puternice simboluri ale istoriei omenirii, un zid construit pentru a proteja o civilizație. Astăzi China construiește alte tipuri de ziduri: economice, tehnologice, diplomatice, iar lumea occidentală se întreabă de ce parte a acestor ziduri dorește să se poziționeze.

Sunt aici în cadrul programului China CEEC alături de jurnaliști din Europa Centrală și de Est, invitați de Beijing, tocmai în acest moment de maximă tensiune geopolitică, când războiul tarifar cu Statele Unite continuă, când Taiwanul rămâne un subiect exploziv pe agenda globală și când Europa se află prinsă la mijloc căutând să echilibreze relațiile cu Washingtonul și cu Beijingul.

România, că aflăm chestii ca NATO are un interes strategic direct în a înțelege cum gândește China, ce urmărește și ce oferă. Pentru că la București, la Varșovia, la Budapesta, deciziile de la Beijing se resimt, drumul mătăsii nu este o metaforă, este o realitate politică și economică cu care Europa trebuie să se confrunte lucid, fără naivitate și fără isterie. Voi continua să transmit direct din Beijing, din Shadong, Gansu și Beijing pentru Realitatea Plus”, a declarat Ana Maria Păcuraru.