Soțul consilierei lui Bolojan critică dur noua lege a salarizării

Tensiuni majore la nivel înalt după ce judecătorul Alin Bodnar de la Tribunalul București a criticat dur noul proiect al legii salarizării. Magistratul, care este soțul consilierei premierului interimar Ilie Bolojan, susține public că inițiativa legislativă lovește direct în independența financiară a magistraților din România.

Reforma salarizării în sectorul bugetar stârnește reacții vehemente din interiorul sistemului judiciar.

Magistratul Alin Bodnar, din cadrul Tribunalului București, a lansat o critică dură la adresa noului proiect de lege, catalogând documentul ca fiind complet „inacceptabil”. Principalul argument adus de acesta vizează o discriminare financiară: în timp ce alte categorii de funcționari publici vor beneficia de majorări substanțiale, veniturile magistraților ar urma să scadă.

Conform precizărilor făcute de judecător pentru agenția Mediafax, o eventuală diminuare a veniturilor în justiție ar putea fi justificată din punct de vedere legal doar dacă s-ar aplica unitar, ca o măsură de austeritate generală pentru tot aparatul de stat. În condițiile în care proiectul actual crește alte salarii din sectorul public, tăierile aplicate magistraților apar ca o anomalie juridică.

Argumentul european: Independența justiției trece prin stabilitatea financiară

Pentru a-și susține poziția, Alin Bodnar face trimitere la standardele internaționale și la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Potrivit normelor europene, remunerația oferită judecătorilor și procurorilor nu este un simplu privilegiu, ci o garanție a independenței sistemului judiciar.

O leafă consistentă și stabilă are rolul direct de a-i proteja pe magistrați de vulnerabilități, de tentația corupției și de orice fel de presiuni sau influențe externe care ar putea altera actul de justiție. Scăderea bruscă a acestor venituri este privită, astfel, ca un regres în asigurarea independenței magistraților.

Calcule concrete: Cât pierde lunar un judecător cu vechime

Pentru a demonstra impactul negativ al noii grile, magistratul a prezentat un calcul matematic aplicat cazului unui judecător de tribunal care are o vechime de 12 ani în sistem. Aplicând indicatorii și gradațiile prevăzute în noua formulă de calcul, rezultă o pierdere netă importantă:

Formula de bază: Un coeficient de 4,85 înmulțit cu valoarea de referință de 4.100 de lei generează un punct de pornire de 19.885 de lei.

Gradațiile succesive: La această sumă se adaugă succesiv majorări de 7,5% (gradația 1), 5% (gradația 2) și încă 5% (gradația 3).

Rezultatul final brut: Venitul total brut ajunge la suma de 23.567 de lei.

Impactul pe net: Din acest brut, salariul net încasat efectiv va fi de aproximativ 13.787 de lei, o scădere vizibilă față de suma de 15.554 de lei net pe care un magistrat aflat în această poziție o primește în prezent.

Legăturile de familie din spatele tensiunilor de la vârful administrației

Această luare de poziție publică capătă o greutate politică deosebită prin prisma relațiilor de familie ale magistratului. Alin Bodnar este căsătorit cu Bianca-Teodora Firezar, un personaj-cheie în echipa premierului interimar Ilie Bolojan.

Partenera de viață a judecătorului ocupă în prezent funcția de consilieră a lui Bolojan la Palatul Cotroceni. Relația lor profesională este una de lungă durată, Bianca-Teodora Firezar activând în trecut ca purtător de cuvânt și consilier personal în perioada în care Ilie Bolojan a condus Consiliul Județean Bihor. Această suprapunere de roluri scoate în evidență faptul că nemulțumirile legate de reformele Guvernului vin chiar din cercul intim al colaboratorilor premierului interimar.