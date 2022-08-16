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Economie· 2 min citire
Recesiune economică scade cotațiile la petrol. În România, carburanții înregistrează scăderi ușoare
Recesiune economică scade cotațiile la petrol. În România, carburanții înregistrează scăderi ușoare
Cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat noi scăderi. Dacă imediat după invazia Ucrainei barilul ajunsese la 130 de dolari, în prezent acesta se vinde cu 88,97 dolari.
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