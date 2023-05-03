Importul de cereale din Ucraina va fi oprit până pe 5 iunie. Anunțul lui Ionuț Stroe

Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 3 mai 2023, 08:52

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a declarat că până pe 5 iunie importul de cereale din Ucraina către ţara noastră să fie oprit, iar Comisia Europeană a propus un nou sprijin de 30 de milioane euro pentru fermierii români

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