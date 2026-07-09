CNAIR explică de ce a închis traficul pe A10 Sebeș-Turda: risc de prăbușire și pericol de impact frontal

CNAIR a decis închiderea temporară a Căii 1 de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, la kilometrul 66+300, după apariția unei surpări de teren care afectează siguranța circulației. Traficul a fost deviat pe DN1, iar varianta circulației în ambele sensuri pe Calea 2 a fost respinsă de specialiști din motive de siguranță.
Potrivit CNAIR, pe acest sector s-a produs o cedare activă a corpului autostrăzii, adică o alunecare de teren cu evoluție imprevizibilă. Mutarea traficului, inclusiv a celui greu, la doar câțiva metri de zona afectată ar fi putut grăbi prăbușirea, mai ales în condiții de accelerări și frânări repetate în rampă.
De ce a fost închisă Calea 1
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a explicat că decizia de închidere temporară a Căii 1 și devierea traficului pe DN1 a fost luată după analiza specialiștilor. Acesta susține că ruta ocolitoare este cu doar 5 kilometri mai lungă decât alternativa propusă public, dar prezintă un nivel mai mare de siguranță pentru șoferi.
„Am decis închiderea temporară a Căii 1 şi devierea traficului pe DN1, pe un sector cu doar 5 km mai lung decât alternativa propusă public. Nu din comoditate, ci din responsabilitate. „Soluţia europeană" invocată - circulaţia bidirecţională pe Calea 2 — a fost analizată de specialiştii CNAIR şi respinsă din motive de siguranţă: Calea 1 şi Calea 2 sunt fundate pe aceeaşi formaţiune geologică şi, pe sectoare, pe acelaşi corp de rambleu. A muta tot traficul, inclusiv cel greu, la câţiva metri de o cedare activă, cu accelerări şi frânări repetate în rampă, poate accelera prăbuşirea — sub trafic. Adică exact ceea ce încercăm să prevenim”, arată Cristian Pistol, Directorul general al CNAIR, într-o postare pe Facebook.
Riscurile circulației pe contrasens
Pe lângă riscul geotehnic, CNAIR arată că varianta circulației bidirecționale pe Calea 2 ar fi adus și alte pericole. Printre acestea se numără circulația pe contrasens pe un sector în rampă, lipsa unei benzi pentru vehicule lente, lipsa benzii de urgență și riscul de coliziune frontală, cu o viteză relativă de impact de peste 150 km/h.
Reprezentanții CNAIR mai spun că o astfel de soluție ar fi putut bloca accesul echipajelor de urgență, precum SMURD, pompieri sau poliție, în cazul unui incident. În plus, punctele de transfer prin zona mediană sunt considerate printre cele mai periculoase zone într-o deviere, mai ales pe timp de noapte sau pe ceață.
„Siguranța nu se negociază”
Cristian Pistol susține că normele în vigoare și directiva europeană privind siguranța rutieră pornesc de la un principiu clar: nu poate fi aleasă o soluție care creează un risc mai mare decât cel pe care încearcă să îl elimine. În acest context, șeful CNAIR spune că nu va accepta o variantă care i-ar pune pe șoferi în pericol doar pentru reducerea timpului de deplasare.
„Nu voi pune şoferii în situaţia de a circula pe sens invers, într-o zonă în rampă, aflată la câţiva metri de o alunecare activă, doar pentru a economisi câteva minute. Siguranţa nu se negociază”, afirmă Pistol.
Lucrările vor fi plătite de constructor
CNAIR precizează că lucrările de remediere vor fi suportate integral de constructor, nu de la bugetul de stat. Compania anunță că va reveni la o soluție cu impact minim asupra traficului abia după ce raportul geotehnic va confirma că se poate circula în deplină siguranță.
„CNAIR va reveni la soluţia cu impact minim asupra traficului rutier în momentul în care raportul geotehnic va confirma că se poate circula în deplină siguranţă”, menţionează oficialul CNAIR.
DRDP Cluj a sesizat Prefectura
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a sesizat luni Prefectura județului pentru luarea măsurilor necesare în cazul surpării apărute pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, în zona kilometrului 66. Conducerea DRDP a atras atenția că în zona respectivă se manifestă un fenomen de instabilitate a terenului, care a dus în timp la degradări ale sistemului rutier.