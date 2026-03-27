Bugetul de stat pe 2026, promulgat de Nicușor Dan. Legea intră în vigoare imediat
Nicușor Dan
Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea bugetului de stat pentru anul 2026, după ce Curtea Constituțională a României a respins contestațiile depuse pe acest subiect.
Potrivit Administrația Prezidențială, șeful statului a semnat decretul pentru promulgarea bugetului de stat, dar și pe cel privind bugetul asigurărilor sociale pentru anul viitor.
De asemenea, a fost aprobat și cadrul fiscal-bugetar, prin promulgarea legii care stabilește plafoanele unor indicatori economici pentru 2026. Actele normative urmează să fie publicate în Monitorul Oficial, moment din care vor intra în vigoare.
Decizia vine la scurt timp după ce Curtea Constituțională a făcut publică motivarea respingerii sesizărilor formulate de AUR în legătură cu legea bugetului și cea a asigurărilor sociale.
Anterior, președintele declarase că va semna promulgarea imediat ce va primi motivarea instanței, lucru care s-a întâmplat vineri.
