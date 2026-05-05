Impact violent în Sectorul 6: șofer de 24 de ani, băut la volan, a trimis trei oameni la spital

Trei persoane au fost rănite marți dimineață, în urma unui accident rutier produs într-o intersecție din Sectorul 6 al Capitalei. Un tânăr de 24 de ani, aflat sub influența alcoolului, a intrat în coliziune cu un alt autoturism.

În urma impactului, ambele mașini au fost proiectate într-un stâlp de beton aflat pe trotuar, ceea ce a amplificat violența accidentului.

În cel de-al doilea autoturism se aflau o femeie de 47 de ani, care conducea, și o pasageră. Cele două se îndreptau spre locul de muncă în momentul producerii accidentului.

Martorii au alertat imediat autoritățile, iar echipajele medicale sosite la fața locului au acordat primul ajutor victimelor și le-au transportat la spital.

În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au stabilit că șoferul avea o alcoolemie de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului.